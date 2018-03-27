Энергетики отсудили деньги у очередной школы в Карелии

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Компания "Петербургтеплоэнерго" отсудила у Рыпушкальской школы в Олонецком районе 268 тысяч рублей- эти деньги учебное заведение накопило в виде долгов за тепло.
Арбитражный суд Карелии удовлетворил иск компании "Петербургтеплоэнерго" против "Рыпушкальской основной общеобразовательной школы". Энергетики требовали у учебного заведения расчета по долгам за потребленную в октябре и ноябре 2017 года тепловую энергию по договору теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Решение опубликовано на сайте Арбитражного суда республики в разделе "Банк решений".
Что будет делать школа, если у нее не найдется денег на выплату штрафа, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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