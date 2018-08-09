Энергетики Петрозаводской ТЭЦ провели антитеррористические учения

В среду, 8 августа, на Петрозаводской ТЭЦ состоялись антитеррористические тактико-специальные учения с участием личного состава подразделения охраны станции.

По легенде учения, машинист насосных установок обнаружил предмет с признаками взрывного устройства в помещении мазуто-насосной станции на территории ТЭЦ.

После сообщения о возможной опасной находке по локальной системе оповещения была дана команда об эвакуации работников мазутного хозяйства, автотранспортной службы и подрядных организаций. Дежурная смена станции организовала дополнительный осмотр оборудования и критических элементов энергообъекта.

"В ходе учений мы старались максимально отработать порядок приема, фиксации и передачи полученной информации всеми ответственными лицами, а также взаимодействие с силовыми ведомствами, – отметил Александр Вдовиченко, директор Петрозаводской ТЭЦ филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1". – На стратегическом объекте генерации тепловой энергии регулярно проводятся комплексные антитеррористические тренировки, максимально приближенные к реальным условиям. Ведь от того, насколько подготовлены сотрудники станции к возможным чрезвычайным ситуациям, зависит надежная и бесперебойная работа теплоэлектроцентрали".

По результатам учений отмечено, что все запланированные мероприятия на Петрозаводской ТЭЦ были выполнены в полном объеме.