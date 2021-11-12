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12.11.2021 14:42

Энергетики продолжают неотложные ремонты ЛЭП и подстанций, возможны временные отключения

Новости. Общество
11:10, 15 Ноября 2021
фото: © ПСК

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АО «Прионежская сетевая компания» завершает выполнение ремонтной программы на 2021 год

В зоне ответственности АО «ПСК» идет завершающий этап подготовки электрических сетей к работе в зимних условиях. К сожалению, проводимые неотложные ремонты могут создать временные неудобства у потребителей: возможны отключения электроэнергии. Прионежская сетевая компания приносит извинения жителям республики и просит отнестись к этому с пониманием.

Временные отключения с 15 по 21 ноября возможны:

Калевальский национальный район:

С 16 по 18 ноября с 13.00 до 17.00. Поселок Луусалми.

18 ноября с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: улицы Вяйнемёйнена, Марии Михеевой (обе частично).

18 ноября с 14.00 до 16.00. Деревня Юшкозеро: улица Добрыниной.

Кондопожский муниципальный район:

С 15 по 21 ноября с 9.00 до 17.00. Деревни Эльмус, Святнаволок.

С 15 по 21 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Гирвас; деревня Койкары.

17 и 18 ноября с 9.00 до 16.00. Деревня Уссуна: СОТы «Бытовик», Медик».

18 ноября с 16.00 до 17.00. Деревня Уссуна.

18 ноября с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Сандальская, Заозерная, Садовая.

19 ноября с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Энтузиастов.

Сегежский муниципальный район:

15 ноября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Разъезжая, Моховая.

С 15 по 18 ноября с 13.10 до 15.10. Деревня Вожмогора.

16 ноября с 13.00 до 14.30. Поселок Валдай.

• 16 ноября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Первомайская (дома 48-87), Приозерная (дома 5-А – 13), переулок Первомайский.

• 17 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Надвоицы: улицы Карельская, Скалистая Школьная.

18 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Надвоицы: улицы Старая Деревня, Подхозная.

19 ноября с 10.00 до 14.00. Поселок Идель: улица Заречная.

Медвежьегорский муниципальный район:

16 ноября с 13.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улица Онежская.

17 ноября с 9.30 до 12.00. Город Медвежьегорск: улица Санаторная.

18 ноября с 10.00 до 12.00. Деревни Возрицы, Волозеро, Тихвин Бор.

Кемский муниципальный район:

16 ноября с 9.30 до 11.30. Город Кемь: улицы Октябрьская (дома 9-27), Железнодорожная (дома 1-28), Кирова (дома 17-27), Полярная (дома 1-7).

16 и 17 ноября с 8.30 до 17.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Портовая, Набережная, Вокзальная, Поморская, Советская, Комсомольская (дома 1-29), 1-й Пятилетки, Пролетарская.

17 ноября с 9.30 до 12.00. Город Кемь: улицы Свердлова, Пуэтная (частично), Пролетарский проспект (дома 62, 64, 66).

17 ноября с 13.30 до 16.00. Город Кемь: улица Пуэтная (дома 10, 11, 13, 14, 15).

18 ноября с 9.30 до 11.30. Город Кемь: улицы Некрасова (дома 1-40), Ленина (дома 45-91).

18 ноября с 11.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Южная, Заводская, Октябрьская, Железнодорожная, Кедроручьевая, Строителей, Пионерская, Северная, Лесная, Молодежная, Комсомольская (дома 44-52), Юбилейная (дома 1, 3-А, 15-А, 15-Б, 19, 28-33), здания средней школы, детского дома, «Почты России».  

19 ноября с 9.30 до 11.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дом 17-А).

19 ноября с 13.30 до 16.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 9-А, 11-А, 13-А, 13-Б, 15-А).

Прионежский муниципальный район: 

С 15 по 19 ноября с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: переулки Набережный, Заречный; село Заозерье: улицы Загородная, Пригородная.

16 ноября с 10.00 до 14.00. Поселок Мелиоративный: улица Строительная (дом 14).

16 ноября с 9.00 до 17.00. Деревня Уя; деревня Педасельга: СОТы «Педасельга», «Сосновый бор», «Орзенский бор».

С 17 по 19 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: местечко «1-й километр».

Костомукшский городской округ:

15 ноября с 9.00 до 12.00. Город Костомукша: улица Ленина (дома 11, 13, 15, 17, 17-А), Антикайнена (дома 5, 5-А, 7, 7-А).

Питкярантский муниципальный район:

16 и 19 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Юляристиойя.

18 ноября с 9.00 до 16.00. Город Питкяранта: улица Ленина (частично).

Муезерский муниципальный район:

15 ноября с 12.00 до 14.00. Поселок Муезерский: больничный городок.

18 и 19 ноября с 10.00 до 15.00. Поселок Муезерский: улица Северная.

Олонецкий национальный район:

16 ноября с 9.30 до 11.30. Город Олонец: улицы Строительная (дом 1-Б), Свирских Дивизий (дома 14-41), Петроградских курсантов, Заводская, здания мебельного магазина, станции юннатов.

16 ноября с 9.00 до 14.00. Город Олонец: улицы Комсомольская (дома 8-41), Школьная (дома 1-6), Набережная, Заречная, Октябрьская (дома 3-А – 35), Интернациональная, Буденного, Ключевая, Новая, Майская, Лесная, Станция Олонец, переулки Набережный, Новый и Буденного.     

16 ноября с 13.00 до 15.00. Поселок Устье-Видлицы: улицы Ладожская (дома 2-18), Кротова (дома 1-17), Привокзальная (дома 2-11), переулок Ладожский.

17 ноября с 13.00 до 15.00. Деревня Тигвера.

18 ноября с 10.00 до 14.00. Поселок Верхнеолонецкий.

18 ноября с 9.30 до 11.30. Деревня Видлица: улица Школьная (дома 22, 24), здание дома престарелых.

19 ноября с 10.00 до 15.00. Деревня Тенгусельга (дома 1 – 20-А).

Лоухский муниципальный район:

17 ноября с 14.00 до 15.00. Поселок Зашеек.

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