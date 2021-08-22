Энергетики продолжают подготовку энергообъектов к работе в зимних условиях 

В зоне своей ответственности АО «ПСК» проводит ремонты в электрических сетях.

Прионежская сетевая компания продолжает выполнять ремонтную программу на 2021 г., утвержденную Правительством Карелии.

Энергетики напоминают, что производить ремонты энергообъектов и расчистки трасс ЛЭП невозможно производить без временных отключений потребителей от электроэнергии и просит отнестись к этому с пониманием.

С 23 по 29 августа временные отключения возможны:

Калевальский национальный район:

— 24 и 25 августа с 10.00 до 13.00. Поселок Кепа: улицы Школьная, Мира, переулок Лесной.

— 24 августа с 14.00 до 16.00. Поселок Калевала: улицы Гагарина, Северная, Студенческая, Полевая, Красноармейская (частично), Советская (частично), переулок Сампо (частично).

Кемский муниципальный район:

— 23 и 24 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Сокол (частично).

— С 24 по 27 августа с 10.00 до 17.00. Поселок Панозеро.

— 24 августа с 13.00 до 17.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Портовая, Набережная, Поморская, Вокзальная, Советская, Пролетарская, 1-й Пятилетки, Комсомольская (дома 1-29), здания госницы «Причал», метеостанции, пожарной охраны, подворья Соловецкого монастыря, вышки «Мегафон», «МТС», «Теле 2».

— 24 августа с 10.00 до 12.00. Поселок Поньгома.

Кондопожский муниципальный район:

— С 23по 27 августа с 8.00 до 20.00. Поселки Гирвас, Эльмус, Уссуна, деревня Святнаволок.

Медвежьегорский муниципальный район:

— С 25 по 28 августа с 9.00 до 17.00. Поселки Шалговаара, Маслозеро, деревни Шалговаара, Венгигора.

Лоухский муниципальный район:

— 24 августа с 14.00 до 16.00. Поселок Хетоламбина.

— 24 августа с 10.00 до 12.00. Поселок Малиновая Варакка.

— 25 августа с 13.00 до 15.00. Поселок Кестеньга.

— 26 августа с 11.00 до 17.00. Поселки Софпорог, Новый Софпорог; деревня Коккосалма (в т. ч. форелеводческое хозяйство).

— 26 августа с 19.00 до 21.00. Поселок Пяозерский (частично).

— 26 августа с 14.00 до 16.00. Поселок Тунгозеро.

Прионежский муниципальный район:

— С 23 по 27 августа с 9.00 до 17.00. Деревня Таржеполь (частично).

— 23 августа с 13.30 до 17.00. Местечко Лососинное: бывший пионерский лагерь «Искорка».

— С 24 по 26 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Заозерье: улица Загородная.

— С 25 по 27 августа с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец: ДНТ «Астра» (Левобережная и Правобережная).

— С 23 по 27 августа с 10.00 до 16.00. Деревня Пяжиева Сельга: улицы Железнодорожная, Поселковая, переулок Школьный; деревня Педасельга.

Кондопожский муниципальный район:

— 27 августа с 10.00 до 13.00. Местечко Лучевое-1: СТ «Лучевое», СТ «Строитель».

— 27 августа с 13.00 до 16.00. Местечко Лучевое-1: СТ «Гранит».

Пряжинский национальный район:

— С 23 по 25 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Шоссейная, Калинина, Рябиновая, Тенистая, Березовая, Сущевича, переулок Виданский.

Сегежский муниципальный район:

— С 23 по 27 августа с 9.00 до 17.00. Поселок Табой Порог.

— 23 августа с 13.00 до 16.00 и 24, 25, 27 августа с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Речная, Заречная, переулки Речной Подгорный.

— 26 августа с 9.00 до 13.00. Город Сегежа: Выг Набережная (дома 61-А — 79), улица Боровая.

Сортавальский муниципальный район:

— 23 августа с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Новая, Промышленная, переулки Первомайский, Скалистый.

Лахденпохский муниципальный район:

— С 23 по 27 августа с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Карельская, Новая, Заречная, Строительная.