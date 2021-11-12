Энергетики «ТГК-1» повысили надежность работы Кондопожской и Пальеозерской ГЭС

Энергетики филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» завершили замену генераторных выключателей пяти гидрогенераторов двух станций Каскада Сунских ГЭС.

Работы по замене выключателей, куда вошли монтаж, испытания и пуско-наладку оборудования, производились в течении полугода при активном участии персонала ГЭС, сотрудников производственно-технического отдела и электротехнической лаборатории Каскада Сунских ГЭС.

«Новые вакуумные выключатели — более современные, быстродействующие в сравнении с предшественниками. Обновление техники важно для повышения надежности работы Кондопожской и Пальеозерской ГЭС, оно позволяет существенно снизить риски возникновения отказов и защитить оборудование от повреждений», — отметил главный инженер Каскада Сунских ГЭС ПАО «ТГК-1» Николай Чесноков.