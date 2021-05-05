Энергетики в Петрозаводске попросили отнестись с пониманием к отключению домов от электричества

Компания АО «ОРЭС-Петрозаводск» 7 мая планирует проведение технического обслуживания трансформаторных подстанций в районе Сулажгорского кирпичного завода.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.



Многоквартирные дома, расположенные на улице Сулажгорский кирпичный завод и проезде Запрудном, будут отключены от от энергоснабжения с 9.00 до 17.00 часов.



«Просим потребителей отнестись с пониманием к отключению от ресурса — работы ведутся для улучшения энергоснабжения района!», — - говорится в сообщении.



По всем вопросам, связанным с отключением от электроэнергии, рекомендовано обращаться по номеру диспетчерской службы АО «ОРЭС-Петрозаводск»: (8142) 78-45-59.