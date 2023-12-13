Энергетики вернули свет в два густонаселенных района Петрозаводска

Свет вернули на Древлянку и Перевалку.
Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе столицы Карелии, электроснабжение на Перевалке и Древлянке восстановлено.
Напомним, днем 13 декабря в двух густонаселенных районах карельской столице — на Древлянке и Перевалке из-за повреждения на электросетях произошло отключение электричества.
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