Энергетики вернули свет в два густонаселенных района Петрозаводска

Свет вернули на Древлянку и Перевалку.

Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе столицы Карелии, электроснабжение на Перевалке и Древлянке восстановлено.

Напомним, днем 13 декабря в двух густонаселенных районах карельской столице — на Древлянке и Перевалке из-за повреждения на электросетях произошло отключение электричества.