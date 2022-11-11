Энергетики вернули свет в центр Петрозаводска

Восстановительные работы, как и было обещано, завершили до 17.00, пишет ЕДДС Петрозаводска.

В 15:10 возобновлено электроснабжение на 10 улицах в самом центре столицы Карелии. Это Андропова, Германа Титова, Дзержинского, проспект Карла Маркса, улица Кирова, Красная, Куйбышева, проспект Ленина, площадь Ленина, Фридриха Энгельса.



Напомним, свет погас в домах на этих улицах в 14.40 из-за аварии на сетях.