Энергетики Карелии продолжают бороться с последствиями разрушительной стихии

Энергетики Прионежский сетевой компании восстанавливают электросети, поврежденные сильным циклоном.

В среду, 20 сентября, из-за ухудшения погодных условий возникли аварии на электросетях в Прионежском, Медвежьегорском, Сегежском, Кемском, Кондопожском районах Карелии.

Сильный ветер повредил линии электропередачи напряжением 10, 6 и 0,4 кВ. Было зафиксировано порядка 30 отключений ЛЭП, сообщили в правительстве Карелии.



На выявление и устранение чрезвычайных ситуаций Прионежская сетевая компания направила 12 бригад. Все повреждения были устранены.



Идёт работа на ЛЭП в Кемском и Прионежском районах Карелии. В «ПСК» сообщили, что восстановительные работы на энергообъектах будут завершены в четверг, 21 сентября.

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