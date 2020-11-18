"Энергокомфорт" прощает пени должникам

ООО "Энергокомфорт. Карелия" объявило о проведении акции с 11 по 22 декабря.

Должникам, оплатившим счета за электричество в этот период, спишут пени. В акции могут участвовать жители Петрозаводска и поселка Кварцитный, за исключением тех потребителей, у которых есть задолженность, находящаяся на взыскании в судебном порядке.

Для того, чтобы должнику списали пени, ему необходимо в срок с 11 до 22 декабря оплатить задолженность и счет за ноябрь. Для участия в акции оплаченную квитанцию (без учета пеней) и заявление в свободной форме с просьбой списать пени (бланк заявления можно скачать по ссылке) нужно предъявить до 22 декабря, сделать это можно несколькими способами: отправить копию квитанции и заявление на электронный адрес electra@ek.karelia.ru, заказным письмом в ООО "Энергокомфорт. Карелия" по адресу г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 49а или опустить документы в ящик обращений у входа в Центр обслуживания клиентов (ул. Кирова, д. 49а).

Планируйте свой бюджет заранее! Акция от ООО "Энергокомфорт. Карелия" – это отличная возможность избавиться от накопившихся долгов и сэкономить на пенях.