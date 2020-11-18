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"Энергокомфорт" прощает пени должникам

Новости. Общество
16:24, 18 Ноября 2020
фото: © "Энергокомфорт. Карелия"
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ООО "Энергокомфорт. Карелия" объявило о проведении акции с 11 по 22 декабря.

Должникам, оплатившим счета за электричество в этот период, спишут пени. В акции могут участвовать жители Петрозаводска и поселка Кварцитный, за исключением тех потребителей, у которых есть задолженность, находящаяся на взыскании в судебном порядке.

Для того, чтобы должнику списали пени, ему необходимо в срок с 11 до 22 декабря оплатить задолженность и счет за ноябрь. Для участия в акции оплаченную квитанцию (без учета пеней) и заявление в свободной форме с просьбой списать пени (бланк заявления можно скачать по ссылке) нужно предъявить до 22 декабря, сделать это можно несколькими способами: отправить копию квитанции и заявление на электронный адрес electra@ek.karelia.ru, заказным письмом в ООО "Энергокомфорт. Карелия" по адресу г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 49а  или опустить документы в ящик обращений у входа в Центр обслуживания клиентов (ул. Кирова, д. 49а).

Планируйте свой бюджет заранее! Акция от ООО "Энергокомфорт. Карелия" – это отличная возможность избавиться от накопившихся долгов и сэкономить на пенях.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ткачев
2020-11-18 17:07:06
Какие пени, ..., ... (Лавров), когда пандемия маршем по стране идёт!
кир
2020-11-18 17:00:45
Ни в коем случае не приучать к халяве и своеволию.
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