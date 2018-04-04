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Новости. Общество
10:36, 04 Апреля 2018

"Эпидемия гриппа и ОРВИ только на словах"

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В Петрозаводске работники поликлиники №4 жалуются на большую загрузку в связи с ростом заболевших гриппом и ОРВИ.

Напомним, по данным Роспотребнадзора в Петрозаводске заболеваемость ОРВИ выше уровня эпидемического порога среди населения на 63,2% (зарегистрировано 4851 сл.), превышение отмечается в следующих возрастных группах и составляет 45,6% у детей 3-6 лет, 32,4% у школьников, 65,0% у взрослых. В городе проводятся карантинные мероприятия.

Как рассказали "Столице на Онего" сотрудники поликлиники №4, которая располагается на Ключевой, нагрузка на врачей и фельдшеров возросла в разы. На прием приходят до 50 человек в день, вызовы на дом принимаются до 9 вечера.

"Эпидемия гриппа и ОРВИ объявлена только на словах, хотя фактически она есть. Если бы был издан приказ, то врачи бы получали "эпидемические" – надбавку за переработку, но администрация больницы никаких документов не издает. Нет приказа, нет денег", - сказали "Столице на Онего" сотрудники поликлиники.

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Комментарии

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кир
2018-04-04 10:48:43
Зато там есть платный центр здоровья, как мне говорили. И медики деньги дополнительные берут с несчастных больных, пользуясь помещением и оборудованием советских времён. Куда это годится, лживые гуманисты?
Гость
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