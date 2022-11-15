Эпидемия гриппа в России не станет поводом для возвращения QR-кодов

Роспотребнадзор и Минздрав РФ опровергли введение ограничений из-за эпидемии гриппа.

Эпидемия гриппа в России не станет причиной для возвращения QR-кодов. Каких-либо ограничений на федеральном уровне пока не планируется, говорится в паблике «ГБУЗ Городская поликлиника №3 г Петрозаводск».



Федеральные власти не собираются вводить ограничения из-за роста заболеваемости гриппом в стране. Возвращения системы QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации, не планируется, сообщили в Роспотребнадзоре и Минздраве.



В июле Минздрав предлагал использовать QR-коды и прививочные сертификаты для контроля за иммунизацией населения. По данным ведомства, они стали популярными за время пандемии.



Напомним, в Карелии за неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом на карантин закрылись 296 классов в 66-х школах в Петрозаводске, Костомукше, Сортавальском, Кемском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Муезерском, Питкярантском, Прионежском, Сегежском и Суоярвском районах.

Полностью закрыты и переведены на дистант восемь школ: №№6, 10, 29, 36, 55, финно-угорская школа в Петрозаводске, пуйккольская школа в Сортавале и школа №1 в Медвежьегорске.