Эпидемия и долги поставили владельца "Лотос Плазы" на грань банкротства

Компания Леонида Белуги "Сигма РЦ", владеющая торгово-развлекательным комплексом "Лотос Плаза" в Петрозаводске заявила о возможном банкротстве – она должна банку крупную сумму, а доходы упали из-за коронавируса.

Это следует из документов арбитражных судов различных инстанций, которые рассматривали дело, связанное с задолженностью «Сигма РЦ» перед банком ВТБ.

"Сигма РЦ" в 2013 году получила в банке ВТБ заем на сумму почти 2 млрд рублей для строительства "Лотос Плазы". В 2017 году компания рефинансировала кредит и погасила его досрочно. По условиям договора банк насчитал комиссию за досрочное погашение в размере 42,9 млн рублей. "Сигма РЦ" пыталась снизить эту сумму и оспаривала ее в различных судебных инстанциях, но не добилась успеха. В итоге было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности.

"Сигма РЦ" заявила, что если с нее взыщут эти деньги, она может обанкротиться.

Почему у компании возникли финансовые трудности, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".