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Эпидемия и долги поставили владельца "Лотос Плазы" на грань банкротства

Новости. Общество
09:47, 25 Августа 2020
фото: 2gis / Sergey Walz
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Компания Леонида Белуги "Сигма РЦ", владеющая торгово-развлекательным комплексом "Лотос Плаза" в Петрозаводске заявила о возможном банкротстве – она должна банку крупную сумму, а доходы упали из-за коронавируса.

Это следует из документов арбитражных судов различных инстанций, которые рассматривали дело, связанное с задолженностью «Сигма РЦ» перед банком ВТБ.

"Сигма РЦ" в 2013 году получила в банке ВТБ заем на сумму почти 2 млрд рублей для строительства "Лотос Плазы". В 2017 году компания рефинансировала кредит и погасила его досрочно. По условиям договора банк насчитал комиссию за досрочное погашение в размере 42,9 млн рублей. "Сигма РЦ" пыталась снизить эту сумму и оспаривала ее в различных судебных инстанциях, но не добилась успеха.  В итоге было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности.

"Сигма РЦ" заявила, что если с нее взыщут эти деньги, она может обанкротиться.

Почему у компании возникли финансовые трудности, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-08-25 10:23:42
Белуга,это навсегда,он как Батька.
Off
2020-08-25 10:08:16
На Западе ,банки идут навстречу клиентам ,в условиях эпидемии и делают отсрочку платежей. Но ,не здесь...
Вася
2020-08-25 10:22:00
Off, Ты где,или что?
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