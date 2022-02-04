Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику

Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов предложил один из вариантов борьбы с эпидемией.

В республике много лет проводилась «оптимизация» здравоохранения. Эта оптимизация — отнюдь не нахождение оптимального набора функций нашей медицины, например, на уровне депрессивных районов или поселков с «абсолютным отсутствием вакансий на поселковом рынке труда». Сокращали и закрывали! Больше всего пострадала первичная сеть, а вместе с ней инфекционная и противоэпидемическая служба.

Амбулаторная служба утратила способность организовать работу на вспышках и эпидемиях на принципе «от себя». Обращайтесь к врачу, окажем помощь! Даже в первых памятках по ковиду Минздрава Карелии двусмысленно указывалось: «Обращайтесь к врачу». Не вызывайте врача, а обращайтесь! То есть, приходите в поликлинику, амбулаторию, ждите своей очереди. При этом, известно, что у нас нет ни одной поликлиники, способной по своей планировке принимать потоки заразных и незаразных пациентов. В федеральных рекомендациях организации потоков пациентов в так называемой «бережливой» поликлинике, даже намека нет, что эти «бережливые» потоки и «зоны комфорта» (сиденья для очередей к врачу) могут стать очагами заражений инфекциями!

Ни с какой эпидемией (массовым заразным заболеванием людей) невозможно справиться с помощью уникальных клиник, сверкающих никелем и мигающими мониторами дорогостоящей импортной медицинской техники! Эти центры, отделения, клиники можно пересчитать в каждой области на пальцах одной руки. Для настоящей и эффективной борьбы нужна способность амбулаторной службы работать на принципах «от себя». То есть оказывать всю помощь на дому.

От диагностики до лечения и реабилитации. Простое увеличение числа врачей и медработников для этого ничего не даст. Говоря финансовым языком, надо повысить фондовооруженность каждого рабочего места в поликлинике. По моим подсчетам, на одно рабочее место врача поликлиники, например, Петрозаводска, фондовооруженность составляет не более 350—400 тысяч рублей. Этот показатель надо в разы увеличивать.

Нужны средства для приобретения аппаратов и приборов медицинского назначения, которые врач мог бы оставить пациенту домашнего стационара для самоконтроля за состоянием здоровья. Речь идет и о средствах на полноценную работу колл-центров (диспетчерских) поликлиник, оборудованных компьютерами со специальными программами мониторинга пациентов на дому, способных к круглосуточной работе. Эти диспетчерские должны не только принимать, непосредственно от пациента, например, данные пульсоксиметров от стационаров на дому, но и принимать решения о госпитализации, времени приезда на квартиру специалиста для лабораторного забора материала, четком времени и месте явки на рентген (МРТ). Забор материала на вирусологические, биохимические, клинические исследования должен быть только на дому. Никаких походов в поликлиники!

Как бы мы ни оценивали нашу жизнь, наши жилищные условия стали значительно лучше и позволяют организовать сносный стационар на дому для заболевших новой коронавирусной инфекцией. Всеобщая грамотность населения, несомненно, позволяет освоить пользование медицинскими приборами для самоконтроля своего состояния и передачи этих данных в диспетчерскую поликлиники. Добавьте сюда наличие у людей мобильных телефонов, Интернета. Все это позволит убрать скамейки ожидания из зоны «комфорта» поликлиник и хуже того, очереди в поликлиники на улице, на морозе, а значит исключить новые очаги заражения! Стационар на дому, обеспеченный средствами медицинской диагностики, - это выход из трудного положения с медицинской помощью и в малых и отдаленных поселках.

Что думает эпидемиолог о вакцинации и отмене плановой пощи населению, читайте здесь.