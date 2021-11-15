890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Госдума примет закон о пожизненном заключении педофилов после убийства 5-тилетней девочки в Костроме 7
05.01.2022 20:40

Эпидемпорог заболеваемости ОРВИ и гриппа в Карелии превышен более чем в полтора раза

Новости. Общество
14:08, 06 Января 2022
фото: © fizkes / Shutterstock / FOTODOM

Новости партнеров

Почти во всех районах Карелии наблюдается превышение среднего уровня заболеваемости ОРВИ и гриппа.

По сообщению Роспотребнадзора Карелии, за минувшую неделю в республике зарегистрировано 9706 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Неделей ранее этот показатель был на 6,4% меньше. Уровень заболеваемости среди совокупного населения выше эпидемического порога на 66,2%. Самая высокая заболеваемость отмечается в возрасте 3–6 лет, 7–14 лет — 589,4 и 608,6 на 10 тыс. населения соответственно.

Превышение среднемноголетнего уровня заболеваемости отмечается почти во всех районах Карелии.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 4723 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Показатель заболеваемости 168,1 на 10 тыс. населения.

За минувшую неделю при мониторинге больных ОРВИ выделены вирусы гриппа (АH3N2), риновирус. Госпитализировано с диагнозом ОРВИ 24 человека.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2022-01-06 14:49:14
"9706 случаев заболевания ОРВИ и гриппом", но это не важно!!! Ведь есть 1000 больных модным ковидом, в т.ч. 7% из которых бессимптомные. Т.е. если бы не пристали к ним с анализами, то люди и не догадались бы, что они "больные".
кир
2022-01-06 14:47:12
Ерунда. Мы нацелены на шестикратное превышение. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.12.2021, 12:40
Очереди за хлебом выстроились в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
02.01.2022, 21:27
Первый случай заражения штаммом «Омикрон» зафиксирован в Карелии (СРОЧНО)
04.01.2022, 14:24
Объявлен размер минимальной зарплаты в Карелии с 1 января
04.01.2022, 14:00
Новый Генплан Петрозаводска предусматривает изменение статуса прибрежных зон Онежского озера
31.12.2021, 15:24
Как убирали снег с улиц Петрозаводска в ностальгические советские времена - все плохо (ФОТО)
04.01.2022, 16:01
ГИБДД Карелии объяснила, через какое время можно сесть за руль после употребления алкоголя

Аналитика

04.01.2022 09:00
Расследование
Я вам денежку принес 4
Кто, по версии следствия, выступил посредником передачи денег от директора ООО «Карельский экологический оператор» Ивана Новикова сотруднику Единого информационно-расчетного центра Карелии.
Карелия в огне, Петрозаводск в снегу, Любарский и Пивненко живее всех живых 5
02.01.2022 09:07
Главные события: чем запомнился 2021 год 3
30.12.2021 17:49
Молочные и рыбные войны, транспортная реформа, новый Генплан: события года в экономике Карелии 3
30.12.2021 08:59
Каждой деревне по «Макдональдсу»? 8
29.12.2021 10:57
Вся аналитика

Чтиво

31.12.2021 18:46
Без политики
«Спасибо за Сашу» 3
Непростая история о маленьком талантливом футболисте из Петрозаводска, чья мечта стала реальностью благодаря неравнодушным людям.
Родители- энергетики и дети-художники
27.12.2021 13:10
«Теперь мы все можем»
27.12.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»