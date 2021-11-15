Эпидемпорог заболеваемости ОРВИ и гриппа в Карелии превышен более чем в полтора раза

Почти во всех районах Карелии наблюдается превышение среднего уровня заболеваемости ОРВИ и гриппа.

По сообщению Роспотребнадзора Карелии, за минувшую неделю в республике зарегистрировано 9706 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Неделей ранее этот показатель был на 6,4% меньше. Уровень заболеваемости среди совокупного населения выше эпидемического порога на 66,2%. Самая высокая заболеваемость отмечается в возрасте 3–6 лет, 7–14 лет — 589,4 и 608,6 на 10 тыс. населения соответственно.

Превышение среднемноголетнего уровня заболеваемости отмечается почти во всех районах Карелии.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 4723 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Показатель заболеваемости 168,1 на 10 тыс. населения.

За минувшую неделю при мониторинге больных ОРВИ выделены вирусы гриппа (АH3N2), риновирус. Госпитализировано с диагнозом ОРВИ 24 человека.