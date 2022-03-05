Эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен в Карелии почти на 35 процентов

В республике за неделю зарегистрировано 7829 случаев заболевания острыми респираторными вирусными заболеваниями и гриппом.

Как отметили в Управлении Роспотребнадзора по Карелии, по сравнению с предыдущей неделей в республике отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 11,4% - на 1003 случаев меньше.

Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 33,9%. Самая высокая заболеваемость отмечается в возрасте 0-2 года, 3-6 лет, 7-14 лет – 375,0, 320,8 и 219,0 на 10 тыс. населения соответственно.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 3779 случаев заболеваний ОРВИ. Показатель заболеваемости 134,6 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 3,3%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ и гриппом на 7,4 %.

За прошедшую неделю при мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов выделялись вирусы гриппа.

В больницы с диагнозом ОРВИ и грипп за неделю попали 12 человек.