Эпидпорог по ОРВИ в Карелии превышен в 2,6 раза

За неделю в республике зарегистрировано более 9,6 тысяч случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями.

По сообщению Управления Роспотребнадзора по Карелии, в республике зарегистрировано 9691 случай заболевания ОРВИ, показатель заболеваемости — 159,1 на 10 тыс. населения. Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышает эпидемический порог в 2,6 раза за счет всех возрастных групп. Самая высокая заболеваемость отмечается в возрасте 0-2 года, 3-6 лет, 7-14 лет – 383,4, 414,7, 508,1 на 10 тыс. населения соответственно.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 99,2%.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 4456 случаев заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости 158,7 на 10 тыс. населения, что выше эпидемического порога на 46,2%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями выше на 121,1 %.

За минувшую неделю при мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов выделены: риновирусы, вирусы парагриппа, сезонный коронавирус. Вирусы гриппа не обнаружены.

В больницы с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю попали 47 человек.

Ранее сообщалось, за неделю в Карелии более 3 тысяч человек заразились коронавирусом.