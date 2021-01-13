Еще 12 детей в течение суток заразились коронавирусом в Карелии

О ситуации с детской заболеваемостью коронавирусом рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 13 января по статистике в Карелии было 31403 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2995 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 14 января, – уже 31694 ковидных больных, из них 3007 – это дети, то есть за сутки в Карелии 12 детей заразились коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли три человека и 291 заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 31694 человека. Выздоровели – 25835. Умерли 193 пациентов.