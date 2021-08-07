Еще 16 детей в Карелии заразились коронавирусом

Общее число несовершеннолетних, заболевших COVID-19 в республике, приближается к 5600, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков.

По данным на 9 августа, число детей, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5597. За сутки выявлено 16 новых случаев COVID-19 у детей. Об этом сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 25 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 5071.

Напомним, за сутки COVID-19 был выявлен у 173 жителей Карелии, зарегистрирована одна смерть от коронавируса.