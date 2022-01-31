Еще 198 детей в Карелии заболели коронавирусом

За время пандемии в республике инфицировано 12195 несовершеннолетних.
На 1 февраля в Карелии зарегистрировано 12195 детей, инфицированных коронавирусом, сообщил в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
За минувшие сутки выявлено 198 новых случаев заражения коронавирусом у детей, 24 часа назад этот показатель был 125.
За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 68 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 11 577 человек.
Ранее сообщалось, в Карелии за сутки выявлены 764 инфицированных, выздоровели 678 человек, зарегистрировано еще 3 смерти от ковида.
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