Еще 198 детей в Карелии заболели коронавирусом

За время пандемии в республике инфицировано 12195 несовершеннолетних.

На 1 февраля в Карелии зарегистрировано 12195 детей, инфицированных коронавирусом, сообщил в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За минувшие сутки выявлено 198 новых случаев заражения коронавирусом у детей, 24 часа назад этот показатель был 125.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 68 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 11 577 человек.

Ранее сообщалось, в Карелии за сутки выявлены 764 инфицированных, выздоровели 678 человек, зарегистрировано еще 3 смерти от ковида.