Еще 22 ребенка в Карелии заразились COVID-19

О детской заболеваемости коронавирусной инфекцией рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 28 ноября по статистике в Карелии было 14699 инфицированных коронавирусом, из общего числа 1582 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 29 ноября, – уже 15113 ковидных больных, из которых 1604 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 22 ребенка. Напомним, за минувшие сутки в Карелии два человека скончались от коронавируса и 414 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 15113 человек. Выздоровели – 8551. Умерли 100 пациентов.