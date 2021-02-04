Еще 27 пациентов с пневмонией поступили в больницы Карелии

Общее число заболевших пневмонией в Карелии увеличилось до 4674.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом на 5 февраля, 27 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 4674 пациента, 113 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне от пневмонии лике умер 88-летний житель Карелии, который имел сопутствующую соматическую патологию.