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Еще 27 пациентов с пневмонией поступили в больницы Карелии

Новости. Общество
09:25, 05 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Общее число заболевших пневмонией в Карелии увеличилось до 4674.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом на 5 февраля, 27 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 4674 пациента, 113 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне от пневмонии лике умер 88-летний житель Карелии, который имел сопутствующую соматическую патологию.

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