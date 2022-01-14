Еще 31 ребенок заразился коронавирусом в Карелии

Число инфицированных детей в республике вновь стало расти.

По данным на 15 января, в Карелии за сутки было выявлен 31 случай коронавируса у детей. Сутками ранее 15 детей заразились ковидом.

Общее число инфицированных коронавирусом детей — 11102. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 11 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 10988.

Напомним, за прошедшие сутки в республике выявлены 249 инфицированных, выздоровели 258, зарегистрировано 3 смерти от ковида.