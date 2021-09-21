Еще 33 ребенка в Карелии заразились COVID-19

Число детей, заразившихся коронавирусной инфекцией за время пандемии в республике, достигло 6783.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 33 детей в Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Всего с начала пандемии в регионе инфицированы 6783 несовершеннолетних.

За сутки выписались по выздоровлению 38 маленьких пациентов. Всего за время пандемии в Карелии с недугом справились 6466 детей.

Напомним, за минувшие сутки были инфицированы 165 человек, зарегистрировано три смерти, выздоровели 169 пациентов. Всего с начала пандемии заразились 64331 человек, умерли 842 пациента.