Еще 46 детей в Карелии заразились COVID-19

Общее число инфицированных несовершеннолетних в республике увеличилось до 8575.

По данным на 30 октября, за сутки коронавирус был выявлен у 46 детей в республике. Накануне этот показатель был на уровне 63. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 8575. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 46 маленьких пациентов. Число выздоровевших детей за время пандемии достигло 8081.

Напомним, за сутки в Карелии новой коронавирусной инфекцией заразился 301 человек, зарегистрировано четыре смерти.