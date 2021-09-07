Еще 797 жителей России скончались от коронавируса за последние сутки

Всего за время пандемии, по данным оперштаба РФ, в стране зарегистрированы почти 190 тысяч летальных случаев от COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 18 024 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 367 (7,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 065 904 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 320 512.

За прошедшие сутки выздоровели 18 262 человека.

За сутки зарегистрировано 797 смертей. Число летальных случаев, таким образом, увеличилось до 189 582.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 181,8 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 349 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 8 сентября остаются 1 136 975 пациентов.