Еще 8 детей заразились коронавирусом в Карелии

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом у детей, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 9 января по статистике в Карелии было 30473 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2949 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 10 января, – уже 30703 ковидных больных, из них 2957 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 8 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли два человека и 230 заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 30703 человека. Выздоровели – 24676. Умерли 183 пациента.