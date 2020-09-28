Еще 9 человек попали в больницы Карелии с пневмонией

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы уже 1355 пациентов. За последние сутки 9 пациентов с этим диагнозом были направлены в больницы.

С начала пандемии 78 человек умерли. За сутки смертей от пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне пневмонию диагностировали у четырех жителей Карелии.