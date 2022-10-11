Еще более заразные варианты «омикрона» нашли в России

Один из геновариантов опасного штамма коронавируса назвали «цербер».

Специалисты выявили в России два новых для страны геноварианта штамма коронавируса «омикрон», цитирует ТАСС главу федерального Роспотребнадзора Анну Попову.



«В циркуляции основную долю занимают геноварианты BA.4 и BA.5 преимущественно. Но на прошедшей неделе мы выявили два новых для Российской Федерации геноварианта — это BQ.1 и BQ.1.1. Один из них был привезен из-за рубежа в Российскую Федерацию», — сказала Попова.



По ее словам, в Роспотребнадзоре предполагают дальнейшее распространение новых геновариантов.



«При этом клинические проявления практически не изменились у тех пациентов, у которых выявлен новый вариант, один из них именуется „цербером“. Но, вместе с тем, исследователи описывают, что эти геноварианты еще более контагиозны», — сказала глава Роспотребнадзора.



По ее словам, специалисты Роспотребнадзора предполагают, что сформировавшаяся в стране иммунная прослойка позволит избежать очень резких пиков заболеваемости.



Способы защиты и от этого геноварианта остаются прежними. Это маски в местах массового скопления людей, чистые руки и сильный иммунитет.



Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в России управляемая, снижение заболеваемости наблюдается пятую неделю подряд.