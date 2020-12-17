Еще четыре гаража снесут в Петрозаводске

В администрации города предупредили о демонтаже незаконно установленных гаражей на улице Ригачина.

Под снос пойдут четыре гаража и два контейнера, занимающие земельные участки в районе дома № 12 А.

Владельцам незаконных металлических конструкций необходимо убрать объекты самостоятельно до 1 января.

Ранее сообщалось, что "гаражная амнистия" устранит причины судебных исков владельцев гаражей в Карелии. Законопроект об упрощенной регистрации гаражей, построенных до 2004 года, внесли в Госдуму.