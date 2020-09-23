Еще четыре класса в школах Петрозаводска отправлены на "дистант" из-за коронавируса

Коронавирусная инфекция подтверждена у 10 детей.

Как сообщается в правительственном телелеграм-канале, 4 класса в Петрозаводске отправили на дистант. Вирус проник в школу №9, Ломоносовскую гимназию, школу №39 и в Специализированную школу искусств. В ближайшие две недели удаленно будут проходить обучение и студенты еще одной группы медколледжа.

Также, по информации правительства Карелии, еще 7 классов за сутки отправили на карантин из-за ОРВИ.

На сегодняшний день на карантине остаются 24 класса из-за коронавируса (628 человек) и 61 класс по ОРВИ (1147 человек). А также 6 групп в колледжах и техникумах (130 студентов).

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Карелии подтверждено 48 новых случаев коронавируса, выздоровели 36 человек.