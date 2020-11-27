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Еще две смерти больных коронавирусом зафиксированы в Карелии

Новости. Общество
09:25, 28 Ноября 2020
фото: © Илья Тимин
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В Карелии за сутки подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

В Центре паллиативной помощи скончалась жительница поселка Чупа 1941 года рождения, в Кондопожской ЦРБ умер житель Кондопоги 1952 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 414 человек. Из них 386 человек заболели, в том числе, 42 имеют симптомы средней тяжести, 16 больных находятся в тяжелом и 3 – в крайне тяжелом состоянии.

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