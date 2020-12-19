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Еще один больной коронавирусом умер в Карелии

Новости. Общество
09:18, 20 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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В Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции.

Об этом собщил оперативный штаб по борьбе с пандемией в Карелии.

В Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница поселка Матросы 1939 года рождения. Пациентка имела сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 392 человек. Из этого числа заболели 367 человек, из них 71 имеют симптомы средней тяжести, 10 – в тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 590 человек.


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Комментарии

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кир
2020-12-20 11:52:12
Запад подвигнул писать о короне. Наши глаза выпучили, рот раскрыли и стали писать. А чего им ещё делать? Они не знают.
Врунов
2020-12-20 11:24:47
Разнылась . Будете читать как миленькие
Off
2020-12-20 11:13:20
Обязательно надо публиковать . Поведение ,как у страуса ,до добра не доведет...
?
2020-12-20 10:27:42
В Карелии в суточная смертность около 20 человек. Почему не пишете каждый день полный список?
Если бы не заказ от властей, умершие от главных болезней от них бы и умерли.
Гарик
2020-12-20 10:13:32
Ну и умерла , да и умерла . Царствие ей небесное . Тем более лет то столько , болезней хронических много .
Но зачем писать то об этом , совсем " берега" потеряла , редакция .
Гость
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