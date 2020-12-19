Еще один больной коронавирусом умер в Карелии

В Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции.

Об этом собщил оперативный штаб по борьбе с пандемией в Карелии.

В Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница поселка Матросы 1939 года рождения. Пациентка имела сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 392 человек. Из этого числа заболели 367 человек, из них 71 имеют симптомы средней тяжести, 10 – в тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 590 человек.





