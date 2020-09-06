Еще один человек умер от внебольничной пневмонии Карелии

Число смертей от внебольничной пневмонии с начала пандемии увеличилось до 74.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки еще пять человек попали в больницы Карелии с пневмонией. Зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умер мужчина 1946 года рождения с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Тест на COVID -19 дал отрицательный результат.

С 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы уже 1216 пациентов, 74 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее в Карелии от пневмонии умер 84-летний мужчина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и патологией дыхательной системы.