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Еще один человек умер от внебольничной пневмонии Карелии

Новости. Общество
09:24, 07 Сентября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСC
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Число смертей от внебольничной пневмонии с начала пандемии увеличилось до 74.

 

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки еще пять человек попали в больницы Карелии с пневмонией. Зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умер мужчина 1946 года рождения с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Тест на COVID -19 дал отрицательный результат.

С 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы уже 1216 пациентов, 74 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее в Карелии от пневмонии умер 84-летний мужчина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и патологией дыхательной системы.

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