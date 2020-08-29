В Карелии пожилой мужчина умер от пневмонии

За минувшие сутки три человека госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщили в оперштабе РК по борьбе с коронавирусом.

По состоянию на 30 августа зарегистрирован летальный исход от внебольничной пневмонии – умер 84-летний мужчина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и патологией дыхательной системы. Тест на ковид отрицательный.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1172 пациентов, 73 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.