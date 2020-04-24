Еще один депутат Госдумы от КПРФ заразился коронавирусом

Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом.
Дмитрий Новиков был госпитализирован с двусторонней пневмонией, пишет ТАСС.
"Лечимся. Да, подтвердился коронавирус...Двусторонняя вирусная пневмония. Высокой температуры нет особо", – сказал Новиков.
По его словам, коронавирусную инфекцию выявил и тест, и проведенная компьютерная томография легких.
Депутат добавил, что не знает, от кого мог заразиться.
Ранее сообщалось, что у депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили COVID-19.
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