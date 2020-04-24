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Еще один депутат Госдумы от КПРФ заразился коронавирусом

Новости. Общество
19:07, 25 Апреля 2020
фото: © ТАСС/Владимир Гердо
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Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом.

Дмитрий Новиков был госпитализирован с двусторонней пневмонией, пишет  ТАСС.

"Лечимся. Да, подтвердился коронавирус...Двусторонняя вирусная пневмония. Высокой температуры нет особо", – сказал Новиков.

По его словам, коронавирусную инфекцию выявил и тест, и проведенная компьютерная томография легких.

Депутат добавил, что не знает, от кого мог заразиться. 

Ранее сообщалось, что у депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили COVID-19.

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