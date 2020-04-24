Еще один депутат Госдумы от КПРФ заразился коронавирусом

Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом.

Дмитрий Новиков был госпитализирован с двусторонней пневмонией, пишет ТАСС.

"Лечимся. Да, подтвердился коронавирус...Двусторонняя вирусная пневмония. Высокой температуры нет особо", – сказал Новиков.



По его словам, коронавирусную инфекцию выявил и тест, и проведенная компьютерная томография легких.

Депутат добавил, что не знает, от кого мог заразиться.

Ранее сообщалось, что у депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили COVID-19.