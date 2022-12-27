Еще один детсад построили в Петрозаводске

На улице Чехова в столице Карелии завершили строительство детского сада.

Компания «Карелстроймеханизация» завершила строительство детского сада в районе Старая Кукковка. В следующем году в новое дошкольное учреждение в районе улицы Чехова придут 300 воспитанников, в том числе ясельного возраста.



Трехэтажное здание полностью соответствует современным требованиям к дошкольным учреждениям, говорится в пресс-релизе.



«Благодаря нацпроекту «Демография» на Кукковке уже появилось 340 новых мест для дошкольников. Это детские сады на улице Энтузиастов и в районе улицы Судакова, которые начали работать летом прошлого года. Также выкупили ясельные группы на первом этаже дома по Судакова для 40 воспитанников», - рассказал министр образования и спорта Карелии Роман Голубев.



Детский сад в районе улицы Чехова примет воспитанников в 2023 году. Сейчас учреждение будет проходить процедуру лицензирования, для воспитанников закупят мебель, музыкальное и спортивное оборудование, игрушки.



В целом, с 2019 года, благодаря нацпроекту в Петрозаводске работают пять зданий дошкольных учреждений на Древлянке и два - на Кукковке.



Напомним, во время строительства детского сада жители Старой Кукковки жаловались на разбитую и грязную дорогу.



Кроме того, 27 декабря «Столица на Онего» сообщала о том, что специалисты Госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору завершили итоговую проверку нового детского сада на улице Щербакова.