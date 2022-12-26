Новый детский сад в Петрозаводске прошел проверку Госкомитета по жилищному надзору

Специалисты Госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору завершили итоговую проверку детского сада на улице Щербакова.

Новое дошкольное учреждение на 300 мест на улице Щербакова готово принять в своих стенах маленьких воспитанников. По результатам итоговой проверки, выполненной инженерами-инспекторами Госкомитета, застройщику выдано заключение о соответствии объекта установленным требованиям. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору.

В ведомстве напомнили, что новый садик возвела карельская компания КСМ. Заказчиком выступила администрация Петрозаводска.

Ранее сообщалось, два детских сада на 150 и 130 мест построят в районе Древлянка и в центре Петрозаводска.