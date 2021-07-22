Еще один подросток пропал в Петрозаводске

Полиция карельской столицы ведет розыск Никиты Моисеева, который ушел из дома и пропал.

Полиция Петрозаводска разыскивает Моисеева Никиту Владиславовича 2006 года рождения. Об этом информирует МВД.

Подросток покинул место жительства 28 июля и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост около 175 см., среднего телосложения, волосы темно-русые, одет в светлую футболку, черные шорты и черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого или видевших его 28 июля и позднее, полиция Петрозаводска просит сообщить по телефонам: 8 987 240 03 41, 8 8142 739 240, или 02 (с мобильного — 102).