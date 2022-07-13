Еще один убийца, отсидевший в колонии, удвоил число своих жертв в Карелии

Правоохранительные органы Карелии задержали подозреваемого в убийстве двух человек – им оказался рецидивист, на счету которого уже есть две смерти.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 26 июля 2022 года в одной из квартир дома деревни Лумбуши Медвежьегорского района были обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по подозрению в совершении преступления в кратчайшие сроки задержан 62-летний местный житель. Установлено, что ранее он уже был судим за убийство и причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении.

Следствие направит в суд ходатайство об аресте задержанного.

Ранее похожее уголовное дело рассматривал суд в Сегеже. На скамье подсудимых оказался обвиняемый в убийстве двух человек в июле 2021 года. Он тоже рецидивист, отсидевший за гибель еще двух человек. Суд приговорил его к 22 годам колонии.