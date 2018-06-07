Еще один выходной день появится у россиян

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Раз в три года каждый работник сможет получить дополнительный оплачиваемый выходной, но потратить его можно только на прохождение диспансеризации.

Об этих вероятных нововведениях "Российской газете" рассказал председатель комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Он стал одним из авторов законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс, гарантирующих работникам предоставление времени для прохождения диспансеризации.

"Нельзя относиться к диспансеризации по принципу: "хочу - не хочу", "пойду - не пойду". Особенно лицам старшего возраста, которые продолжают работать. При всестороннем осмотре выявляются серьезнейшие заболевания, которые если их вовремя не начать лечить, могут привести к печальным последствиям", - подчеркнул Рязанский.

Так, отмечает газета, диспансеризация помогает обнаружить признаки ишемической болезни сердца, повышенное давление, ожирение, сахарный диабет, хронический бронхит, онкологию и другие недуги.

При этом на практике большинство работников, чьи профессии не связаны с вредными, опасными производствами, пищевой промышленностью, торговлей, образованием, здравоохранением (там осмотры обязательны), диспансеризацию игнорируют. Ведь для посещения медицинского учреждения работникам приходится отпрашиваться у руководства, которое не всегда идет им на встречу. А брать отгул за свой счет и терять в заработке люди не хотят.

"Мы предлагаем предоставлять каждому работнику раз в три года (с такой периодичностью проводится диспансеризация) отгул с сохранением заработной платы", - уточнил Валерий Рязанский.

Сейчас законопроект готовится в Госдуме к первому чтению. Ориентировочно его рассмотрение назначено на 14 июня.

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