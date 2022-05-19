Еще один житель Карелии погиб во время спецоперации на Украине

Иван Чухлей, ранее проживавший в Пудоже и ушедший добровольцем для участия в спецоперации, погиб в Мариуполе.

21 апреля в Мариуполе погиб боец Иван Чухлей. Об этом информирует общественно-политическая газета «Пудожский Уездъ» со ссылкой на сообщение военного комиссара Пудожского района Александра Игракова.

По данным издания, Иван Чухлей родился в 1988 году в Мончегорске Мурманской области. Вместе с родителями он переехал в Пудож в 1999 году.

С 5 по 11 класса Иван Чухлей учился в школе № 2 в Пудоже. В 2008 году Пудожским районным военным комиссариатом был призван на службу в ряды вооруженных сил. Учебный отряд он закончил в Плесецке Архангельской области. Службу продолжил в военно-космических войсках в Алтайском крае. После возвращения со службы учился по специальности дробильщик нерудных материалов. Работал в Шальском карьере. В 2015 году вместе с родителями переехал в Краснодарский край.

После объявления специальной военной операции Иван Чухлей ушёл на нее добровольцем и погиб на Донбассе, в Мариуполе. 8 мая он с воинскими почестями был похоронен на городском кладбище «Уржаково».

Иван Чухлей стал 14 бойцом из Карелии, погибшим в ходе СВО на Украине, согласно имеющимся официальным данным.