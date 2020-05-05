Еще одна лаборатория в Карелии приступает к тестированию пациентов на коронавирус

Первую партию новых тестов для выполнения молекулярно-генетического исследования материала пациентов с подозрением на коронавирус получила лаборатория Республиканского противотуберкулезного диспансера, сообщили в Минздраве Карелии.

Исследования будут выполняться на специальном анализаторе ПЦР (полимеразная цепная реакция). Процесс диагностики является полностью автоматизированным. В картридже, который вставляется в анализатор автоматически, выполняются интегрированные функции подготовки образца, выделения и наращивания нуклеиновых кислот вируса, обнаружение целевой последовательности генетического материала вируса в образце от пациента.



Преимуществом теста является его высокая специфичность и чувствительность. Так, тест реагирует на количество копий вируса в размере 250 единиц, что в 4 раза выше, чем у лабораторного теста, применяемого в настоящее время в других лабораториях республики. Время выполнения исследования составляет 50 минут, отметили в министерстве здравоохранения Карелии.



Первая партия – 200 тестов – будет запущена уже сегодня.



В ближайшее время республика закупит ещё 800 таких тестов – в первую очередь для обследования тех пациентов, которым требуется быстрое уточнение эпидемиологического статуса для оказания им скорой и экстренной медицинской помощи. В лаборатории РПТД будут тестироваться медицинские работники.



Таким образом, в Карелии исследования на коронавирус выполняются уже в пяти лабораториях: Центра гигиены и эпидемиологии Республики Карелия, Республиканской инфекционной больницы, Республиканского кожно-венерологического диспансера, лаборатории системы УФСИН по Карелии, Республиканского противотуберкулезного диспансера. С начала проведения противоэпидемических мероприятий выполнено уже более 18 тысяч тестов.