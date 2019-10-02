Еще одна "лавка фермера" открылась в Карелии

В Костомукше к реализации проекта присоединилась компания "Ягоды Карелии", являющаяся одним из крупнейших операторов на российском и европейском рынках свежезамороженных продуктов.

В ассортименте нового "фермерского уголка": варенье, чай, мед, выпечка, сообщается в паблике "Республика Карелия".

Напомним, первые "лавки фермера" появились в сентябре 2018 года в Петрозаводске. Здесь можно приобрести продукцию, как рядовых местных производителей, так и обладателей знака добровольной сертификации качества "Сделано в Карелии": хлеб, мясо, рыбу, сыры, мед, чай, джем и т.д.