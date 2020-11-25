Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске автомобиль жестко сбил мужчину, выбежавшего на красный свет (ВИДЕО) 2
Сегодня 11:07
Лидера преступной группировки в Карелии отправили за решетку на 19 лет 2
Сегодня 14:34
В Карелии растет число тяжелых пациентов с коронавирусом 10
Сегодня 09:30
В чем подозревают Белугу 4
Сегодня 15:15
Число умерших от коронавируса в Карелии приближается к 100 7
Сегодня 08:57
Ради экономии бюджета надо сокращать госучреждения, считают в парламенте Карелии 2
Сегодня 15:08

Еще одна пляжная страна откроется для россиян

Новости. Общество
19:10, 25 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Российские туристы смогут отдыхать в Мексике, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

По данным АТОР, прямое сообщение между странами пока не восстановилось, но уже в начале зимы россияне смогут летать туда с пересадкой через Турцию. Со 2 декабря авиакомпания Turkish Airlines начинает выполнять рейсы из Стамбула в Канкун. Стоимость билетов из Москвы со стыковкой туда-обратно составит около 70 тысяч рублей, пишет "Лента.Ру".

Отмечается, что попасть в Мексику для россиян не составит проблем — она не вводила никаких ограничений для туристов на фоне пандемии коронавируса. Путешественникам достаточно заполнить форму "Cuestionario de Indentificacion de Factores de Riesgo en Viajeros" и по прилете предоставить ее иммиграционной службе.

По информации Ассоциации туроператоров России, в Мексике работает большинство отелей, в условиях пандемии они заполняются на 60-70 процентов. Туристы могут бронировать номера и заказывать трансферы. Кроме того, некоторые туроператоры сохранили наземные предложения по стране, большинство экскурсионных туров стартует из Мехико.

Ранее стало известно об открытии Туниса для российских туристов. Прибывающие на курорт самостоятельные путешественники должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, а также пройти обязательный 14-дневный карантин за свой счет с пребыванием в обсерваторе. Тех, кто приобрел пакетный тур в популярную пляжную страну, данные ограничения не коснутся.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ткачев
2020-11-25 19:24:53
Ну не ..., ... !(Лавров)
театральный критик
2020-11-25 19:24:12
Да уж всяко лучше, чем тут в калошах вокруг елки на пл.Кирова шлепать.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой
19.11.2020, 11:07
Лжевоеннослужащая США предложила жителю Карелии миллион долларов за помощь и обманула
19.11.2020, 18:51
Женщина разбилась в Петрозаводске, упав с 6 этажа

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
Сегодня 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»