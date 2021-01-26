Еще одна пожилая женщина умерла от пневмонии в Карелии

Число жертв от внебольничной пневмонии в республике увеличилось до 112.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умерла 80-летняя женщина, имеющая сопутствующую соматическую патологию. Тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Об этом сообщили 27 января в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки 36 человек с пневмонией попали в больницы Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 4449 пациентов, 112 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Сутками ранее 32 человека были госпитализированы в клиники республики с внебольничной пневмонией.