Еще одна пожилая женщина умерла от пневмонии в Карелии

С начала пандемии в Карелии от внебольничной пневмонии скончался 81 человек, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, за минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии. Умерла 76-летняя женщина с тяжелой сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. Тест на COVID -19 показал отрицательный результат.

Начиная с 1 апреля, от пневмонии в Карелии умер 81 человек. В среднем в месяц от этого недуга погибают 13 пациентов.

За сутки 12 человек попали в больницы Карелии с пневмонией.

Всего с начала пандемии с внебольничной пневмонией госпитализированы 1467 пациентов.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, 8 октября от внебольничной пневмонии скончалась 73-летняя женщина.