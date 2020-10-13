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Еще одна пожилая женщина умерла от пневмонии в Карелии

Новости. Общество
09:05, 14 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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С начала пандемии в Карелии от внебольничной пневмонии скончался 81 человек, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, за минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии. Умерла 76-летняя женщина с тяжелой сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. Тест на COVID -19 показал отрицательный результат.

Начиная с 1 апреля, от пневмонии в Карелии умер 81 человек.   В среднем в месяц от этого недуга погибают 13 пациентов.

За сутки 12 человек попали в больницы Карелии с пневмонией.

 Всего с начала пандемии с внебольничной пневмонией госпитализированы 1467 пациентов.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, 8 октября от внебольничной пневмонии скончалась 73-летняя женщина.

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