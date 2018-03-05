Еще одна жительница Карелии поверила телефонным мошенникам

Женщина лишилась всех денег с карты.

Как сообщили в МВД Карелии, в минувшую пятницу в дежурную часть полиции по Кондопожскому району поступило сообщение от 56-летней местной жительницы. Выяснилось, что женщина попалась на уловку мошенников.

Накануне днем ей на мобильный телефон пришло сообщение о блокировке банковской карты. Женщина позвонила по указанному в смс номеру, где ей ответил мужчина, представившийся сотрудником банка. Он пояснил, что в целях безопасности транзакции временно заблокированы. Для того, чтобы вновь активировать карту, владелице необходимо было следовать инструкции человека, который был на другом конце провода. После ввода определенных комбинаций, пенсионерке сообщили, что карта разблокирована и связь прервалась. Лишь на следующий день женщина узнала, что с ее счета были списаны все денежные средства - 43 817 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

Полиция в очередной раз призывает граждан: никогда не выполняйте указания, поступающие по телефону от неизвестных людей. В случае получения подобных сообщений необходимо обращаться в банк и лучше всего лично посетить финансовое учреждение.