Еще одного медведя убили в Карелии

Медведь, беспокоивший дачников в Кондопожском районе, был добыт, сообщили в Минприроды.

В Минприроды Карелии неоднократно поступали обращения от дачников общества "Березовый затон" в Кондопожском районе. Они были обеспокоены неоднократными выходами медведя к территории их дачных участков.

По решению оперативного штаба, созданного при Минприроды Карелии, было принято решение об организации охоты и выдано разрешение по урегулированию численности медведя в районе. К охоте приступили 18 октября. Три охотника с собаками смогли напасть на след хищника и ликвидировали его 19 октября утром.

Днем ранее, 18 октября, в Лоухском районе также охотникам удалось добыть медведя, угрожавшего безопасности жителей поселка Чупа и деревни Черная Речка.

Минприроды напоминает что, если вы заметили дикое животное в населенном пункте (бурый медведь, волк, кабан, рысь, росомаха), информируйте единую службу спасения по телефону полиции 112 или по номеру телефона оперативного дежурного Минприроды 8(921)457-13-18.