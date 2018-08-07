Еще одну детскую площадку демонтируют в Петрозаводске

В Губернаторском парке Петрозаводска будет демонтирована старая детская площадка, на ее месте появится новая. Ранее был снесен популярный детский городок на Кукковке.

Как рассказали в мэрии карельской столицы, демонтаж старой и строительство новой игровой площадки в Губернаторском парке выполняются за счет спонсорских средств.

"Демонтаж оборудования старой детской площадки начнется в ближайшее время, - отметили в администрации. – До середины сентября на этом месте будет собран новый спортивно-игровой комплекс".



фото: мэрия Петрозаводска

Ранее в Петрозаводске был демонтирован популярный детский городок в районе пересечения улиц Сортавальской и Питкярантской. Власти пообещали, что там также будет установлено новое игровое оборудование. Однако сейчас на этом месте пустырь (см. ниже).